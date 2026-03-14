A Treiso s'inaugura la mostra "Margini. Presenze che contano"

Da martedì 17 marzo a lunedì 30 marzo presso il centro culturale Don Giuseppe Flori di Treiso verrà esposta la mostra fotografica Margini. Presenze che contano, realizzata dagli studenti della classe VD – Indirizzo Audiovisivo e Multimediale del Liceo Artistico Pinot Gallizio di Alba nel corso dell’anno scolastico in corso.

La mostra sarà visitabile nei seguenti orari di apertura: dal Lunedì al Venerdì ore 8.30-17. Sabato ore 8-17, domenica ore 10-17. Il sabato e la domenica, nella fascia oraria 14-17, gli studenti introdurranno ai visitatori il progetto fotografico.

Margini. Presenze che contano nasce dal desiderio di raccontare persone spesso percepite in condizioni di invisibilità o marginalità sociale, lavorativa o umana: anziani, migranti, lavoratori agricoli, figure dell’assistenza e della cura, uomini e donne che contribuiscono in modo essenziale alla vita della comunità senza che il loro ruolo venga sempre riconosciuto. Gli studenti hanno incontrato queste persone con rispetto e delicatezza, dedicando loro del tempo, costruendo un dialogo prima ancora di scattare una fotografia.





Ogni progetto è composto da tre immagini – un ritratto ambientato, un primissimo piano e un dettaglio simbolico – accompagnate da un testo scritto e da una video intervista in cui la persona ritratta prende parola in prima persona.

Si tratta della prima esperienza espositiva collettiva e pubblica per questi studenti, che hanno affrontato un percorso umano e artistico sfidante. Il progetto non nasce come esercizio scolastico, ma come laboratorio di sperimentazione espressiva e di cittadinanza attiva, un’occasione per interrogare il presente e la società in cui viviamo attraverso lo sguardo fotografico e l’ascolto.

Il risultato è un racconto corale che intreccia fotografia e video, restituendo complessità, dignità e presenza a storie che abitano il nostro quotidiano.











