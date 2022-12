Al Vallauri di Fossano raddoppiati gli studenti che accedono alle certificazioni di inglese

È iniziato, diversi anni fa, l’avvicinamento dell’I.S.S. Vallauri di Fossano al mondo delle certificazioni della lingua inglese che permettono agli studenti di accedere ai corsi di lingua universitari e di avvantaggiarsi per l’assunzione in aziende di respiro internazionale.

Erano circa un centinaio gli iscritti nell’anno scolastico 2018/2019, mentre oggi sono cresciuti ad oltre duecento i presenti ai corsi pomeridiani che la scuola mette a disposizione gratuitamente. Il Vallauri offre 26 ore di approfondimento per aiutare gli studenti a superare i test delle certificazioni Cambridge, riconosciuta a livello europeo, che si dividono in base al livello di difficoltà tra PET, per gli studenti del biennio, FIRST per quelli del triennio, arrivando al CAE, che certifica una conoscenza molto avanzata della lingua inglese. Nell’anno scolastico 2022/2023, grazie ad un insegnante con una cattedra di potenziamento dedicata alla lingua inglese, in collaborazione con gli altri professori di lingue dell’Istituto, sono stati attivati due corsi composti da circa 20/25 ragazzi dedicati al PET, cinque per il FIRST e uno per il CAE.

“Il nostro è un istituto tecnico e non un liceo linguistico, ma l’aumento di richieste per le certificazioni Cambridge, ad esempio, dimostra la volontà e l’impegno dei nostri ragazzi all’avvicinamento alla lingua inglese, prospettando il loro futuro in un mondo sempre più sovranazionale – spiega il dirigente scolastico dell’I.S.S. Vallauri, Paolo Cortese -. Oltre l’80% dei nostri studenti supera i test Cambridge ed ottiene la certificazione, valida successivamente anche durante l’università, poiché dà crediti per il superamento degli esami di lingua inglese, un accesso facilitato a percorsi Erasmus e alla frequenza di facoltà bilingue. Questi attestati sono utili anche per l’assunzione in azienda: coloro che possono dimostrare la dimestichezza con le lingue sono spesso avvantaggiati nella selezione rispetto ai loro coetanei senza certificazioni. Oltre all’inglese, il nostro istituto attiva ed eroga anche corsi di preparazione alle certificazioni per la lingua francese e per quella spagnola”.

A differenza dei corsi di approfondimento, gratuiti per gli studenti, l’esame per ottenere la certificazione Cambridge ha una quota di iscrizione in quanto condotto da una commissione esterna ma l’I.S.S. Vallauri offre la possibilità di rateizzare tale spesa per non gravare sui bilanci famigliari.

Per quanto riguarda la lingua francese e quella spagnola, tramite i docenti interni, gli studenti possono prepararsi e sostenere l’esame per il conseguimento della certificazione DELF, diploma che attesta la conoscenza della lingua francese con valore nazionale e internazionale, e DELE, ovvero il Diplomas de Español como Lengua Extranjera, titolo ufficiale che attesta il grado di competenza e dominio della lingua spagnola.