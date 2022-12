Boves, sabato 3 e 11 dicembre si sposta il mercato alimentare

Vista la concomitanza con la manifestazione “Festa del Babbo Natale bovesano”, che prevede l’allestimento di un’ambientazione natalizia e lo svolgimento di una mostra mercato dell’artigianato e dell’enogastronomia natalizi, oltre ai mercatini di Natale riservati ai venditori occasionali in piazza Italia, piazza Borelli, via Roma, piazza dell’Olmo e via dei Partigiani, si rende necessario lo spostamento in piazza Caduti del mercato alimentare e dei produttori agricoli nei sabati 3 e 11 dicembre.