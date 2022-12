Alcase Italia: il successo dell’8^ edizione di “Illumina Novembre”

“Bianco, come il colore scelto per il cancro al polmone. Luminoso, come un simbolico abbraccio collettivo, la forza e la solidarietà ma soprattutto l’impegno all’informazione. Perché la malattia si può curare, ma soprattutto una diagnosi precoce è spesso ciò che fa più la differenza.”



È stata un vero successo la campagna “Illumina Novembre”, promossa dall’associazione Alcase Italia OdV. Oltre 200 le città italiane che anche quest’anno hanno aderito all’importante mese di sensibilizzazione dedicato al cancro del polmone.



“8^ edizione di un evento irrinunciabile” - commentano dall’associazione - “La campagna si inserisce nelle attività internazionali di sensibilizzazione sul cancro del polmone concentrate nel mese di novembre (da cui il titolo “November, the Lung Cancer Awarness Month” o LCAM). La giornata più importante di “Illumina Novembre” è avvenuta sabato 19 novembre, attraverso non soltanto illuminazioni nei principali punti delle città che hanno aderito, ma anche video: parole importanti da parte di sindaci ed amministrazioni comunali di sostegno al nostro quotidiano impegno, che abbiamo ricevuto e che ci hanno fatto enormemente piacere.”



Nel 1998 nasceva ALCASE Italia, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, affiliata all’ALCASE statunitense. Da allora, ALCASE informa sul cancro del polmone, sulla diagnosi, sul percorso terapeutico, sui nuovi farmaci. Promuove iniziative e campagne di sensibilizzazione e prevenzione, offre solidarietà e supporto (anche telefonico) ai malati e ai loro caregiver. Aggiorna sui progressi della medicina oncologica e sulle ultime novità scientifiche riguardanti la malattia. Dal 2015, porta avanti una campagna nazionale per l’attivazione dello screening gratuito preventivo. Segnala, inoltre, le strutture ed i medici di eccellenza, nella diagnosi e cura del tumore del polmone. Offre gratuitamente il supporto dell’avvocato e di un team di 5 esperti per i principali approcci diagnostico-terapeutici alla malattia, dalla chirurgia toracica all’oncologia medica.



“In prima linea contro quello che fino a poco tempo fa veniva chiamato “Big Killer”. Insieme e con l’impegno di tutti, la neoplasia polmonare potrà diventare una malattia che non fa più paura.”



Alcase Italia OdV ringrazia per il contributo non condizionato a copertura parziale dei costi della campagna “Illumina Novembre”: Blueprint Medicines, Janssen e Pfizer. Per informazioni e quotidiani aggiornamenti consultare il sito (www.alcase.eu) e la pagina Facebook (https://www.facebook.com/alcase.italia/).