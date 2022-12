Scontro tra due mezzi a Barge in via Cavour: tre coinvolti

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, giovedì 1 dicembre, in via Cavour a Barge. Nello scontro sono rimasti coinvolti due mezzi con una delle auto cappottata fuoristrada con all'interno due occupanti. Nell'altro mezzo viaggiava il solo conducente.

Nessuno è stato ferito in modo significativo. Sono stati trasportati all'ospedale per accertamenti in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Saluzzo per la messa in sicurezza del veicolo e l'equipe medico sanitaria del 118 per la presa in cura dei coinvolti. Forze dell'ordine in loco per i rilievi del caso e la gestione della viabilità.