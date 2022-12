Il vetro di Agc attraverserà Cuneo sul primo camion elettrico del gruppo Lannutti [FOTO E VIDEO]

400 tonnellate e un’autonomia di 300 km. Il primo mezzo pesante targato Lannutti/Volvo avrà queste caratteristiche e servirà all’Agc, la vetreria di Tetto Garetto, a trasportare la sua produzione all’altra frazione cuneese di Madonna dell’Olmo dove è presente il deposito di stoccaggio del gruppo di trasporti cuneese.

Un mezzo altamente silenzioso e ad emissioni zero. Un primo passo per un trasporto su gomma più sostenibile, il cui costo è quattro volte superiore a un mezzo diesel, ma dalle enormi prospettive, soprattutto in termini ambientali, visto che il camion attraverserà la città per diverse tratte al giorno.