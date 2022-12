Cuneo, successo per il seminario Inclusione lavorativa: gli strumenti metodologici e giuridici per le politiche attive del lavoro”

Si è svolto con successo il seminario “Inclusione lavorativa: gli strumenti metodologici e giuridici per le politiche attive del lavoro” realizzato questa mattina 2 dicembre a Cuneo dal Comitato per l’imprenditorialità Sociale e il Microcredito (CISeM) della Camera di Commercio di Cuneo, in collaborazione con Confcooperative Cuneo, Legacoop Piemonte, Uecoop e Agci.

Il seminario si inserisce nel ciclo di incontri formativi iniziato lo scorso aprile con un primo momento seminariale sui percorsi di amministrazione condivisa.

Puntuali gli interventi degli esperti - l’Avvocata Chiara Forneris e il dirigente dell’Agenzia Piemonte Lavoro Enrico Chiais - che hanno approfondito gli strumenti metodologici e giuridici per le politiche attive del lavoro per le persone diversamente abili e e i temi degli appalti riservati (ex art.112 del Codice Appalti) e le convenzioni ai sensi dell’Art.14 del D.Lgs 276/03.

La sindaca Patrizia Manassero ha applaudito l’iniziativa: “Il Comune di Cuneo si riconosce nelle sfide presentate e si propone di coinvolgere le amministrazioni in progettualità atte a favorire il coinvolgimento della cooperazione sociale”.

Analogamente il consigliere provinciale Davide Sannazzaro, con delega alla coesione sociale, ha ribadito la necessità di incentivare all’inclusione sociale. L’Amministrazione Provinciale si rende disponibile a supportare le differenti iniziative in questa direzione.

Ha chiuso l’incontro Alessandro Durando presidente del CISeM e di Confcooperative Cuneo: “La Camera di Commercio di Cuneo intende dare seguito attraverso il CISeM all’iniziativa con la predisposizione e l’invio alle Amministrazioni di un Vademecum per avviare progetti che coinvolgano soggetti svantaggiati attraverso la cooperazione sociale.”