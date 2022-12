Dei distributori automatici non si butta nulla: anche le "macchinette" aiutano il Banco Alimentare

Non solo i mercati, i supermercati e la spesa delle persone comuni. Il Banco alimentare del Piemonte trova un nuovo alleato: il settore dei distributori automatici. Le macchinette, insomma, che da oggi contribuiscono a destinare i prodotti in eccedenza all'organizzazione che aiuta chi ha bisogno.



Parte infatti nella nostra regione il progetto che affianca Banco Alimentare e Confida, la sigla che rappresenta circa 261 aziende di distribuzione automatica. Dopo la sperimentazione nel 2021, che ha portato a un primo risultato di ben 20 tonnellate di cibo e bevande donate, adesso l'iniziativa prende piede nel suo complesso. La collaborazione prevede la raccolta e la donazione delle eccedenze alimentari del settore della distribuzione automatica a famiglie e persone in difficoltà.