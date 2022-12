Al Mallé di Dronero visita guidata con Stefano Faravelli, protagonista della mostra “Il serraglio immaginario”

La possibilità di incontrare personalmente l’artista, di ascoltarlo scoprendo aneddoti e curiosità.



Al museo civico Luigi Mallé di Dronero, domenica 4 dicembre, alle ore 16 Stefano Faravelli, protagonista della mostra temporanea “Il serraglio immaginario, sarà presente per un’emozionante e gratuita visita guidata.



In rassegna il particolare omaggio al mondo animale, in quasi cinquanta opere tra tele e carte di varie misure ed estensioni. La mostra "Il serraglio immaginario" richiama un numeroso pubblico che ama conoscere e sentire dalla voce dell'artista le modalità con cui dà forma e spirito a creature e luoghi fantasiosi o in-verosimili che impreziosiscono i cahier de voyage spesso rimbalzati dallo spazio minuscolo della pagina alle vaste scene dipinte e acquarellate.



“Echi di appassionate letture di enciclopedie degli animali e cronache di antichi serragli e menagerie. Li scopriremo in sua compagnia” commenta Ivana Mulatero, curatrice del museo dronerese.



Nello stesso giorno, il museo Mallé offrirà gratuitamente anche la possibilità di fare anche una visita guidata all’interno della collezione permanente, scoprendo le opere della collezione Luigi Mallé. Tale opportunità verrà replicata, per il mese corrente, anche la domenica 11 dicembre nel consueto orario di apertura, dalle ore 15 alle ore 19.



La mostra "Il serraglio immaginario" presso il museo civico Luigi Mallé di Dronero terminerà domenica 18 dicembre.