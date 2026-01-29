Bra, è seccato l’abete rosso, memoria storica di tante marce alpine

C’era una volta un abete rosso nella caserma Trevisan di Bra. Nel suo piccolo una celebrità, visto che finiva persino sulle cartoline, quando ancora erano di moda.
Maestoso, altissimo… e totalmente secco. Perciò si prospetta l’abbattimento, come già avvenuto per altri due esemplari che svettavano nella stessa area.
Testimone di riviste, contrappelli, libere uscite e giuramenti, l’albero non era l’unica memoria storica delle marce alpine in piazza d’armi. Resta un ultimo abete a far da sentinella ai cittadini braidesi. In “silenzio”, oggi come ieri.