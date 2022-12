Grave incidente a Barolo, poco prima delle 11 di oggi 4 dicembre. In via Crosia, per cause ancora in fase di accertamento, un uomo di 50 anni alla guida della vettura è finito fuori strada.

E' stato necessario estricarlo dalle lamiere per poterlo affidare alle cure del 118, intervenuto con l'eliambulanza. L'uomo è stato trasportato in condizioni gravi (codice rosso) al Pronto Soccorso di Cuneo.

Sul posto i vigili del fuoco di Alba e i carabinieri.