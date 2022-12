Bra, al via l’iniziativa di solidarietà per l’Ucraina del gruppo “Amici dei Bambini di Chernobyl”

Ancora un appello alla generosità dei braidesi, per sostenere la martoriata Ucraina. I bombardamenti russi hanno messo fuori uso il 40% dell’energia del Paese. La neve e le temperature a -15 gradi fanno il resto. Decine di milioni di persone sono al freddo, senza luce, senza acqua e senza gas e hanno bisogno di aiuto per superare l’inverno.

Per questo il gruppo braidese “ Amici dei Bambini di Chernobyl ” promuove una raccolta di fondi destinati all’acquisto di generatori di energia elettrica, che il SERMIG di Torino spedirà in Ucraina come sostegno concreto alla popolazione.

Si tratta di apparecchi che funzionano a benzina oppure a gasolio: ce ne sono di tutti i formati e tutte le potenze, trasportabili o “fissi” installati in strutture come gli ospedali per far fronte ai black out. Diventano vitali anche per garantire le comunicazioni e per caricare i cellulari, determinanti per i circa 42 milioni di abitanti.