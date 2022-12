Cuneo, attivo da oggi il semaforo intelligente di corso IV Novembre

E' attivo da oggi (lunedì 5 dicembre) il semaforo intelligente installato a inizio novembre in corso IV Novembre a Cuneo.



L'attività del semaforo - posizionato per un costo totale di 207.000 euro, 75.000 di appalto e 132.000 per acquistare impianti e macchinari - ha preso il via con qualche mese di ritardo rispetto al previsto a causa dei rincari dei prezzi. Mette sul campo - oltre al sistema di chiamata per i pedoni - la possibilità di rilevare in tempo reale la velocità dei mezzi in transito, oltre al passaggio con il rosso.



Simile installazione ha trovato posto in corso De Gasperi, davanti all'ITIS.



"Un intervento assolutamente funzionale perché controlla il rosso semaforico grazie a una telecamera intelligente, una maggiore garanzia di sicurezza di rispetto dei limiti e del codice della strada, nell'ottica di una maggiore tutela degli utenti della strada meno protetti" ha detto Davide Bernardi, comandante della Polizia Locale di Cuneo, sottolineando anche come al più presto la telecamera verrà interfacciata con il sistema di videosorveglianza della città.



"Inoltre, questa garanzia si estende per tutto l'arco della giornata: prima le pattuglie erano presenti soltanto per l'uscita e l'entrate dei ragazzi dalle scuole. Liberiamo, così, anche risorse umane da utilizzare in altra maniera per il monitoraggio del territorio" ha concluso Bernardi.