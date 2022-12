Mezzo pesante fuori strada sulla provinciale 661 a Cherasco

AGGIORNAMENTO: la strada verrà chiusa a partire dalle 14, per consentire le operazioni di recupero del mezzo da parte di una ditta specializzata

Un'altra giornata difficile per la viabilità del Braidese. Dopo i due incidenti di ieri, che hanno paralizzato il traffico in tutta la zona, anche stamattina si registra un incidente sulla provinciale 661, nel territorio comunale di Cherasco.

Un mezzo pesante è infatti uscito di strada in via Moglia. Il conducente non ha fortunatamente riportato conseguenze.

Sul posto è presente la Polizia locale di Cherasco per la gestione della viabilità. Si attende l'arrivo della gru per il recupero del mezzo. Le operazioni comporteranno la chiusura della strada per tutta la durata dell'intervento.