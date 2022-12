A Sant’Anna di Valdieri un ricco programma di eventi per i turisti e i villeggianti

Sant’Anna di Valdieri, Capitale dell’Alpinismo in Marittime, imbiancata di neve, è in pieno clima invernale e delle feste. Un paesaggio da fiaba pronto ad accogliere i villeggianti e i turisti e per presentare gli eventi del “Natale sotto l’Asta”.

Il calendario sarà inaugurato il giorno dell’Immacolata (8 dicembre) con il mercatino degli hobbisti sotto la tettoia del Museo della Civiltà della Segale. La struttura che fa parte dell’Ecomuseo della Segale sarà aperta al pubblico per tutta la durata del mercatino dalle 10 alle 17, mentre il pomeriggio, dalle 14, cominceranno le animazioni con la carrozza trainata dai muli di Luciano Ellena “Terra dei Muli, il laboratorio “crea la tua pallina di Natale con Hug_Ness”, la musica con i “Babbo dj di Natale”. E infine una proposta originale, che risulterà indimenticabile per i bambini: la possibilità di vivere in natura, con una breve passeggiata, la fiaba di Cappuccetto Rosso e i tre porcellini. La partenza è dal Museo alle 14.30 (Gradita la prenotazione al 333 3600575).

Le iniziative della Proloco riprendono sabato 10 dicembre con la presentazione del libro Pellegrini sulla strada di Santiago a cura di Mauro Giordano e Francesca Digiglio. L’appuntamento si svolge presso la Locanda Alpina Balma Meris, ore 17.

Sabato 17, invece, alle ore 16, sono ospiti della bottega dell’Ecomuseo I Bateur, Cristina Giraudo e Marco Giraudo, autori del libro La Casa del Randiere.

Il 28 dicembre si presenta “Chiamo nessuno risponde Elva, la montagna, un montanaro”. Il film documentario del regista Davide Demichelis che racconta la storia di Franco Baudino, un montanaro per scelta. La proiezione è presso la Casaalpina, alle ore 21.

Chiude gli eventi del programma del 2022, il 30 dicembre, il Concerto di fine anno dei Ciantùr d' Vudìer, gruppo corale valdierese diretto dal Maestro Fabio Pietro di Tullio.

L’appuntamento è alle ore 21, nella chiesa di Sant’Anna.

L’ultimo appuntamento della rassegna “Natale sotto l’Asta” è il 6 gennaio, per la Festa della Befana. Sotto la tettoia del Museo (dalle 14 alle 17) incontro con le Befane con distribuzione di biscotti e cioccolata calda e poi laboratori di giocoleria per i bambini.

“Natale sotto l’Asta” è un’iniziativa della Proloco Sant’Anna e Terme di Valdieri con la collaborazione dell’Ecomuseo della Segale.

Per informazioni: Proloco di Sant’Anna - Michela tel. 333 2666450.