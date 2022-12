Domani a Mondovì torna la Babbo Run

L'appuntamento è a Breo in piazza Roma alle 14,30, partenza alle 15 con percorso nel centro storico di Breo e arrivo a Mondovì Piazza per premiazioni e Babbo Party Finale.

Dalle 13 sarà aperto l'info Point in via S. Agostino (Ex profumerie Garelli, Piazza Mons. Moizo) per ritirare i pacchi-gara.

In caso di maltempo l'evento sarà rinviato a domenica 11 dicembre.

Una parte della quota di iscrizione sarà devoluta a Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro.

Tutte le info qui.