Due nuovi agenti di Polizia locale all’Unione Alpi del mare

Si è svolto a Torino, in piazza Castello, il conferimento delle placche di ingresso in servizio agli oltre 100 nuovi agenti che hanno preso parte al percorso formativo organizzato dalla Regione Piemonte. Una splendida cerimonia, con un imponente schieramento sulla piazza e la presenza di bandiere e gonfaloni a rendere ancor più bella l’atmosfera, iniziata con gli interventi delle autorità, tra cui il Presidente Alberto Cirio ed il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, e, poi, una lunga serie di conferimenti di placche di ingresso in servizio ai nuovi agenti.

Per ciò che riguarda l’Unione Alpi del mare (che comprende i comuni di Boves, Peveragno, Chiusa Pesio, Valdieri e Roaschia) era presente il comandante del corpo Cesare Cavallo che, in alta uniforme, ha certificato l’ingresso ufficiale in servizio degli agenti Luca Tornavacca e Myriam Dalmasso.

“Mi ha fatto davvero piacere - ha commentato il comandante Cavallo - dare il benvenuto ai nostri nuovi “ragazzi” e formalizzare il loro ingresso nella Polizia locale. Farlo poi in una delle piazze più belle del Piemonte e insieme a molti amici che in giro per la Regione organizzano e dirigono realtà importanti per la sicurezza pubblica è stato anche un modo per ritrovarsi e confrontarci su come migliorare ulteriormente i nostri comandi. Il momento della consegna della placca è stato molto suggestivo, con l’appello nominale ed ogni agente che si recava al centro dello schieramento per ricevere dal proprio comandante la placca simbolo dell’ingresso in servizio. Insomma un giorno speciale sia per gli agenti che per i responsabili dei servizi ma soprattutto, come ha sottolineato il presidente Cirio, un momento importante perché attraverso l’ingresso in servizio di questi nuovi agenti si contribuisce ad aumentare la sicurezza in molti comuni della Regione Piemonte.”