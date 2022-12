A Festiona il 23 dicembre si spengono le luci per osservare il cielo

Il 23 dicembre 2022 presso il Centro Fondo di Festiona l’Asd Rucias Bianc inaugura il Progetto M.E.R.A.N. – Manutenzione E Recupero Area Naturalistica, finanziato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo all’interno del bando “Sportivi per Natura” che rende possibili attività sul territorio tra sport, benessere e tutela ambientale per i prossimi due anni.



La giornata offre diverse proposte, fruibili anche singolarmente:

● ore 17- CIASPOLATA* con le guide naturalistiche nei pressi del Centro Fondo (gratuita su prenotazione, possibilità di affitto attrezzatura in loco); *In caso di assenza neve la ciaspolata sarà sostituita da un’escursione sul Sentiero del Bosco nei pressi del Centro Fondo;

● ore 18:30 - INAUGURAZIONEdel Progetto MERAN;

●ore 20 - CENA con prodotti locali presso il ristorante “A l’Ubac” (su prenotazione: 20€ per gli adulti e 12€ per bambini fino ai 12 anni);

● ore 21:30 - OSSERVAZIONE DEL CIELO STELLATO con gli esperti astrofili dell’associazione Sideralis - Officina delle stelle (gratuita)

Per l’occasione sarà allestita una zona osservativa, dotata di strumentazioni astronomiche professionali, per scoprire il cielo della Valle Stura attraverso storia, miti, galassie, pianeti, stelle e costellazioni. Per favorire lo svolgimento dell’attività –e quale importante segnale degli obiettivi che si pone il progetto MERAN di cui il Comune di Demonte è partner – l’Amministrazione disattiverà l’illuminazione pubblica di Festiona.

Per maggiori informazioni e prenotazioni (entro il 21 dicembre) contattare la Porta di Valle –Valle Stura chiamando il 3282032182 o scrivendo a: portadivalle@vallesturaexperience.it