Domani a Cuneo si accende il Natale: eventi, spettacoli e mercatini in città

Domani inizia ufficialmente il Natale. Nel giorno dell'Immacolata, tradizionalmente legato all'allestimento dell'albero e del presepe nelle case degli italiani, anche le città danno il via al lungo periodo di eventi che si chiuderà il prossimo 6 gennaio, con l'Epifania.

A Cuneo sarà una giornata davvero ricca. Alle 15.30 è in programma la Babbo Run, alla sua seconda edizione.

Con partenza da piazza Foro Boario, tantissimi cappelli rossi di ogni età si cimenteranno nella camminata-corsa non competitiva di 5 km. Arrivo sempre in piazza Foro Boario, dove ad attendere i partecipanti ci sarà beer brulè e cioccolata calda offerti da Open Baladin Cuneo, musica live itinerante con i “Lonesome Pynes”. Il ricavato della corsa sarà devoluto all’Associazione La Cura nello Sguardo (www.lacuranellosguardo.it) per la realizzazione di un libro per i bambini delle scuole elementari sul tema della perdita di un proprio caro dal titolo: "Ne parliamo insieme?” - A cura di: Il Podio Sport, ASD Roata Chiusani, ASD Atletica Cuneo, ASD Dragonero, in collaborazione con Open Baladin Cuneo.

Alle 17.30 la tanto attesa accensione delle luminarie natalizie in città, dal grande albero di piazza Galimberti a via Roma, corso Nizza e corso Giolitti.

Alle 18 sarà spettacolo: gigantesche ruote luminose, animate dalle acrobazie degli artisti della compagnia francese “Cie Off”, sfileranno in una grandiosa parata colorata che dacorso Dante, percorrendo corso Nizza, culminerà in piazza Galimberti trasformando la città in una bellissima festa - A cura di Mirabilia

Per tutta la giornata in piazza Europa e corso Nizza ci sarà il Trovarobe, mercato dell’antiquariato e modernariato. Sempre in piazza Europa, gli artigiani e i commercianti, nella casetta di legno, proporranno manufatti di qualità con l’inserimento di motivi “personalizzati” su richiesta dell’acquirente: un modo originale per valorizzare quella professionalità artigianale che rende esclusivo ed inimitabile ogni prodotto - A cura di Confartigianato Imprese Cuneo, in collaborazione con WeCuneo e Associazione La Boa.

In largo Audiffredi un banchetto per la raccolta fondi a sostegno del progetto “Umanizzazione di n. 6 camere del reparto oncologia dell’ospedale S. Croce e Carle di Cuneo” - A cura di Fondazione Ospedale Santa Croce e Carle Onlus.

Mercatini per tutta la giornata anche in via Roma e contrada Mondovì, con esposizione di manufatti handmade di artigiani e creativi a cura di Associazione Made in Cuneo e Comitato commercianti di Contrada Mondovì.

Per i più piccoli, dalle 14 alle 18, sarà possibile fare un giro in carrozza e la foto con Babbo Natale. Il ricavato delle offerte libere sarà destinato alla Fondazione Ospedale S. Croce e Carle Onlus.

Alle 16.30 in piazza Foro Boario – ATL del Cuneese, visite guidate al costo di 13,00, con aperitivo o assaggio goloso finale per scoprire la storia della città, conoscere gli angoli più caratteristici, ma anche aneddoti, tradizioni e curiosità sul teatro, la luce, i mercati, le golosità… - A cura di Conitours