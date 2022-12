Inerti: rifiuti o materiali utilizzabili? Un focus con Ance e Confindustria Cuneo

Si terrà lunedì 12 dicembre alle ore 14.30 il focus organizzato da Confindustria Cuneo insieme ad Ance Cuneo sul decreto ministeriale che disciplina la cessazione della qualifica di “rifiuto” dei materiali inerti da costruzione e demolizione e di altri inerti di origine minerale.

Il decreto contiene una serie di criticità pratiche per gli operatori del settore ed è importante che i meccanismi siano resi il più possibile funzionali, affinché sia possibile applicare concretamente i principi dell’economia circolare.

Da qui, la necessità di fare luce sui contenuti della norma e sulle regole che andranno applicate affinché, a seguito del processo di recupero, gli inerti possano essere riconosciuti nuovamente come utilizzabili.

Un regolamento nato nel segno dell’incertezza, se si considera che riconosce da un lato l’obbligo di conformarsi alle prescrizioni entro 180 giorni e, dall’altro, la possibilità che nel medesimo arco temporale il Ministero possa rivedere i criteri che dispongono la cessazione della qualifica di rifiuto. Dopo i saluti del Presidente di Ance Cuneo, Gabriele Gazzano, Valentina Mingo, Direzione Edilizia, Ambiente e Territorio ANCE illustrerà i principali contenuti del decreto e l’iter che ha portato alla pubblicazione del testo attuale. La Regione Piemonte interverrà con il funzionario Enrico Cotto per fornire non solo il punto di vista dell’ente sull’impianto normativo, ma anche per commentare i passaggi dubbi del testo.

I lavori saranno introdotti e coordinati da Andrea Corniolo, responsabile del Servizio Sicurezza e Ambiente di Confindustria Cuneo. Per iscriversi da parte delle imprese associate: https://www.confindustriacuneo.it/calendario