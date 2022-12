Il Bue d'Oro 2022 ad Alberto Cirio per il suo impegno a tutela del Made in Italy

Domenica 11 dicembre, nell’ambito della presentazione della 112^ edizione della Fiera della Bue Grasso, in programma a partire dalle ore 10,30 presso il Palafiera in piazza Divisione Alpina Cuneense, il Comune di Carrù procederà alla consegna del premio Bue d’Oro 2022.

Questo premio, istituito nell’anno 2000, è stato consegnato negli anni a figure del mondo culturale, sportivo o politico che si sono distinti nelle rispettive attività.

Dallo scorso anno si è deciso di tornare a premiare personalità che, nell’ambito della propria attività professionale o istituzionale, hanno contribuito a dare un apporto rilevante alla nostra Fiera o, più genericamente, alla promozione e tutela della razza bovina piemontese.

Per questo motivo, il Bue d’Oro 2022 verrà consegnato ad Alberto Cirio, attuale presidente della Regione Piemonte, che si è speso negli anni a tutelare il Made in Italy, sia come assessore al Turismo della Regione Piemonte che come parlamentare europeo e membro della Commissione europea ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare, attraverso l’attività in tema di identificazione dei prodotti agricoli ed alimentari, efficace commercializzazione dei medesimi e conseguente maggiore informazione e tutela per il consumatore.