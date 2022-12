Cuneo: la 'Babbo Run' lancia gli eventi dell'inverno 2022 [FOTO e VIDEO]

A Cuneo è di nuovo tempo di ‘Babbo Run’, la divertente corsa non competitiva che tradizionalmente lancia le iniziative invernali della città capoluogo.



La sindaca Patrizia Manassero, il vicepresidente della Fondazione CRC Enrico Collidà e diversi membri della giunta e dell’amministrazione comunale – tra cui l’assessore Gianfranco Demichelis e le consigliere comunali Carla Santina Isoardi e Stefania D’Ulisse – si sono riuniti oggi (8 dicembre) alle 14.30. Lo ‘start’ della manifestazione è stato poi dato verso le 15.30.

La ‘Babbo Run’, nell’edizione 2022, presenta un percorso di cinque km con possibilità di tracciato ridotto, alla portata di bambini e famiglie ma anche per gli amanti dello sport, accompagnato dalla musica live itinerante del complesso 'Lonesome Pynes'. Al termine ci si potrà scaldare con un buon beer brulè oppure una cioccolata calda, entrambe le cose offerte da Open Baladin Cuneo.L’evento - organizzato in in collaborazione con Il Podio Sport, ASD Roata Chiusani, ASD Atletica Cuneo e ASD Dragonero - è parte del programma di IllumiNatale. Il ricavato dalla manifestazione devoluto all'associazione La Cura nello Sguardo, per la realizzazione di un libro per i bambini delle scuole elementari sul tema della perdita di un proprio caro dal titolo: "Ne parliamo insieme?”