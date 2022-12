In valle Stura, Gesso e Pesio il Parco porta gli utenti 'sulle tracce del lupo'

Nel periodo natalizio le Aree protette delle Alpi Marittime propongono una serie di facili escursioni guidate e gratuite con degustazione alla scoperta del territorio dei Parchi Alpi Marittime e Marguareis e di un animale affascinante e problematico: il lupo.



L’iniziativa è organizzata nell’ambito del progetto europeo LIFE WOLFALPS EU (www.lifewolfalps.eu), che lavora per supportare la coesistenza fra lupo e attività umane sulle Alpi. Il tema portante delle gite sarà il grande carnivoro, che ormai da trent’anni abita stabilmente le Alpi Marittime: quanti sono i lupi nelle valli cuneesi? Come vivono? Sulle Alpi ci sono sempre stati?



Tre appuntamenti adatti alle famiglie per imparare cose nuove e sconfiggere antiche paure, un’occasione per scoprire la natura del Parco d’inverno e i sapori locali grazie a piccole degustazioni a cura degli operatori locali.



La prima escursione si svolgerà in Valle Stura mercoledì 28 dicembre su di un anello attraverso le borgate di Aisone e lungo il Sentiero delle grotte. Venerdì 30 dicembre si saluterà l’anno vecchio in Valle Gesso con un insolito circuito nei dintorni di Entracque. Infine, venerdì 6 gennaio i camminatori andranno alla scoperta dei boschi e delle borgate della Valle Pesio.



A seconda delle condizioni dell’innevamento, gli itinerari potranno subire delle modifiche a discrezione della Guida naturalistica del Parco oppure essere rimandate, in caso di cattivo tempo. È obbligatoria la prenotazione con almeno due giorni di anticipo per poter organizzare al meglio le escursioni e le degustazioni. Chi ne fosse sprovvisto, può noleggiare le racchette da neve avvisando al momento dell’iscrizione.