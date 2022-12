E' tornata la neve in Granda [FOTO]

A poco più di una settimana la neve torna ad imbiancare la Granda.

Come annunciato dall'Arpa nella giornata di ieri, nella notte appena trascorsa, la dama bianca ha toccato tutte le vallate della provincia di Cuneo.

Meno intenso il fenomeno nel capoluogo. Un po' di nevischio si è fatto vedere a basse quote anche nella zona fossanese. Nevicata ancora in corso anche a basse quote nel monregalese.

Un ottimo segnale per gli impianti sciistici della Granda che hanno già aperto e che in questo ponte dell'Immacolata accoglieranno diversi turisti.