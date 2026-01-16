Saluzzo, Chiorino incontra il territorio: focus su istruzione e lavoro

Il Circolo di Fratelli d'Italia di Saluzzo organizza l'incontro pubblico "Istruzione e formazione. Prospettive per il futuro", che vedrà la partecipazione di Elena Chiorino, vicepresidente della Regione Piemonte e Assessore a Lavoro, Formazione, Istruzione e Merito, Università.

L'evento si terrà giovedì 22 gennaio alle ore 18.45 presso la Sala degli Specchi (primo piano) de "Il Quartiere" (ex Caserma Musso), in Piazza Montebello 1 a Saluzzo.

L'incontro nasce dalla volontà di rimettere al centro dell'agenda politica il diritto al futuro delle giovani generazioni e la competitività del sistema produttivo piemontese. In un mercato del lavoro in costante evoluzione, la sfida è superare il disallineamento tra le competenze scolastiche e le reali necessità delle aziende, una missione che la Regione Piemonte sta portando avanti con investimenti e progetti innovativi come le Accademie di Filiera.

"Non esiste libertà senza lavoro e non esiste lavoro senza una formazione di qualità che valorizzi il merito", dichiara Federica Barbero, consigliere regionale di Fratelli d'Italia. "Con la Vicepresidente e Assessore Chiorino analizzeremo come le politiche regionali stiano trasformando l'istruzione in un vero ponte verso l'occupazione, sostenendo il Made in Italy e offrendo ai nostri ragazzi le competenze necessarie per restare e crescere sul territorio."

[Da sinistra: Federica Barbero con Ilio Piana]

"Siamo lieti di accogliere la Vicepresidente della Regione Piemonte Elena Chiorino", aggiunge Ilio Piana, presidente del circolo di Fratelli d'Italia di Saluzzo. "La sua presenza rappresenta un segnale di attenzione concreta verso il nostro territorio e un'occasione di confronto sui temi che riguardano lo sviluppo e il nostro futuro."

Durante la serata verranno approfonditi i temi legati al diritto allo studio, al potenziamento degli istituti tecnici e professionali e alle strategie di welfare aziendale, con l'obiettivo di costruire un modello piemontese di eccellenza che sia d'esempio a livello nazionale.

L'ingresso è libero e aperto a tutti i cittadini interessati.