Letture e sostituzioni contatori: operatori al lavoro in 17 comuni

Settimana intensa per le operazioni di lettura e sostituzione dei misuratori nel territorio cuneese. Dal 19 al 24 gennaio gli operatori della ditta "Il Laboratorio" saranno impegnati nelle letture dei contatori in quattordici comuni della provincia.
Le attività di lettura interesseranno i centri di Ceresole d'Alba, Manta, Cartignano, Castelletto Stura, Centallo, Rossana, Faule, Rocca de' Baldi, Casalgrasso, Bagnasco, Lesegno, Bernezzo e Monastero Vasco, con una doppia presenza prevista nel comune di Faule.
Parallelamente, la ditta "Sologas" procederà con le sostituzioni dei misuratori nei comuni di Cuneo, Boves e Borgo San Dalmazzo. Questi interventi rientrano nel più ampio progetto di ammodernamento della rete finanziato attraverso i fondi del PNRR, che prevede l'installazione di contatori di ultima generazione per migliorare l'efficienza del servizio e il monitoraggio dei consumi.
Gli operatori incaricati saranno muniti di tesserino di riconoscimento e non richiederanno alcun pagamento immediato per le operazioni effettuate. Si ricorda ai cittadini di verificare sempre l'identità degli addetti prima di consentire l'accesso alle proprietà private.