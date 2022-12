“Aiutaci ad aiutarti”: alla Croce Rossa di Borgo serve un'ambulanza nuova

“A causa di guasto irreparabile, una delle nostre ambulanze è andata in fuori uso e pertanto ci troviamo in una situazione di enorme difficoltà. Acquistare un'ambulanza non è semplice ed enormemente dispendioso. Da soli non possiamo farcela”. È l'appello lanciato dalla presidente del Comitato CRI di Borgo San Dalmazzo Nuvola Scanavino.

“Aiutaci ad aiutarti. Privati, piccole e medie aziende, chiunque abbia a cuore il nostro servizio...si avvicina il Natale e quest'anno potete fare un Grande regalo con un piccolo contributo! Un piccolo gesto che può fare la differenza!”

Per effettuare una donazione: IBAN: IT72M0306946010100000019508

Si potrà sostenere la causa anche acquistando il panettone solidale Croce Rossa. I volontari saranno presso il Self di Borgo San Dalmazzo, sabato 10 e domenica 11 dicembre, dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30. Contributo minimo 15 euro.