Auser Cuneo e vallate: “Aperti per ferie” per un’estate di solidarietà e compagnia

Da Auser Cuneo riceviamo e pubblichiamo:

Aperti per ferie è la campagna che tutti gli anni l’Auser, a livello nazionale e nelle 1700 sedi aperte in Italia, porta avanti affinché gli anziani non si sentano soli e possano usufruire delle numerose occasioni, offerte da questa “Associazione per l’invecchiamento attivo”, per vivere l’estate nel modo più sereno possibile.

Anche l’Auser Cuneo e vallate rimane aperta per ferie, continuando ad offrire anche nei mesi estivi gli accompagnamenti, grazie ai suoi 13 autisti volontari, per chi ha bisogno e non ha l’auto o non guida. Inoltre rimane aperto per ferie anche l’Ambulatorio infermieristico dell’Auser presso la Casa del Quartiere Donatello, tutti i lunedì dalle ore 16 alle ore 17 in Via Rostagni 23/L a Cuneo (esclusi i giorni in cui sarà chiusa per ferie la Casa del Quartiere Donatello).

Per chi avesse bisogno di assistenza rimane attivo anche lo Sportello di Assistenza Digitale per l’uso di cellulare o computer (previo prenotazione al numero 0171.601092, dal lunedì al venerdì ore 9-12).

Ma si cerca di fare di più. Oltre a collaborare con il Rondò dei Talenti della Fondazione CRC, per lo spazio educativo libero, con il Progetto “Stare al Rondò” siamo partner con la Fondazione “Specchio dei Tempi” e l’Associazione “Mano nella mano” per il Progetto “Forza nonni”, in cui alcuni anziani si ritrovano negli spazi messi a disposizione dal Rondò dei Talenti per raccontare proprie emozioni, condividere storie di vita e conoscere altre culture.

Oltre a ciò stanno prendendo piede altri tre Progetti: Auser Trekking, Auser Cinema ed Auser Canto. Il primo a partire sarà quello dedicato alle camminate, un modo piacevole e sano per stare insieme. Approfittando dell’estate appena iniziata si organizzeranno delle gite o anche solo delle semplici camminate in montagna, sulle colline delle Langhe o nei vari Parchi. La prima gita è prevista per giovedì 17 luglio.

Si andrà dal Lago delle Rovine al Rifugio Genova-Figari ed al Lago Brocan (480 metri di dislivello lungo la vecchia strada dell’Enel). Una buona occasione per vedere da vicino gli stambecchi. Punto di ritrovo davanti al Chiosco del Parco Parri a Cuneo (ampio parcheggio) alle ore 8. Per partecipare occorre essere iscritti all’Auser. Per informazioni telefonare, dal lunedì al venerdì ore 9-12, al numero 0171.601092 oppure chiamare Gianfranco al 3392110008.

Gli altri due Progetti (cinema e canto) partiranno a breve e ne daremo informazione tramite comunicati stampa e social. Anticipiamo solo che il primo consisterà nell’ andare insieme a vedere dei film, mentre il secondo sarà dedicato a far visita nelle Case di Riposo per rallegrare gli ospiti con canti ed allegria.