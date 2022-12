Scontro tra due suv a Peveragno in via Beinette

Incidente nella tarda mattinata di oggi, sabato 10 dicembre, sulla provinciale 42 nel comune di Peveragno.

Due suv si sono scontrati in prossimità dell'ex caseificio Valle Josina, in via Beinette.

Il sinistro si è verificato intorno a mezzogiorno, sul posto è stato richiesto l'intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco di Cuneo, del personale sanitario del 118 e delle Forze dell'Ordine per i rilievi del caso e la Polizia locale per la gestione del traffico.

Al momento sono ancora in corso le operazioni da parte dei soccorritori, si registrano lievi rallentamenti alla viabilità.