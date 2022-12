Natale e Capodanno al Wellington di Paesana

Le Festività Natalizie oramai sono lì, dietro l’angolo, pronte a coinvolgere tutti con il loro clima soffuso ed ovattato, reso tale anche dalla neve caduta nelle scorse ore.

La pandemia che aveva segnato negativamente questo periodo negli ultimi due anni sembra – perlomeno nella sua pericolosità – fare ormai quasi parte del passato. Non così la nuova crisi economica e di consumi che mette tutti sempre più alle strette.

Le Feste sembrano arrivare apposta non solo con il loro carico di serenità ma anche di goloserie, con i ristoranti pronti a sfornare i loro piatti migliori a quanti li prenderanno d’assalto a Natale e Capodanno.

Fra di essi, come sempre in prima fila, c’è il ristorante New Wellington di via Reinaud, a Paesana, dove la proprietaria Patrizia Abate Daga ha appena approntato i suoi menù facendo ancora una volta del rapporto qualità/prezzo il suo inconfondibile vessillo. Vediamoli.

MENU’ DI CAPODANNO

Battuta di fassona con fonduta tiepida di Toma di Viso e julienne di patate dolci

Salmone al vapore con salse

Cotechino e lenticchie

Raviolini del plin al sugo d’arrosto

Risotto Carnaroli alla crema di scampi

Spalla alla birra al forno

Gamberoni al brandy e panna

Patate al forno

Spinacini al burro

Pandoro e panettone

Frutta secca e fresca

Vini: Barbera, Dolcetto, Arneis

Caffè

Digestivo

Il Menù di Capodanno verrà servito al prezzo di 40 euro.

MENU’ DI MARE DI CAPODANNO

Melaverde marinata al succo di lampone con mazzancolle e salsa rosa delicata

Calamaro grigliato ripieno su cremoso di fave

Quenelle di baccalà con patate, fonduta e salvia fritta

Chicche di patate ai frutti di mare

Gran fritto di pesce (anelli di calamari, ciuffi, code di mazzancolle, sarde) con patate al forno e carote al burro

Bis di dolci

Vini: Barbera, Favorita, Arneis

Caffè

Digestivo

MENU’ DI TERRA DI CAPODANNO

Battuta di fassona e cremoso di Toma di Viso con julienne di patate dolci

Magatello al punto rosa con salsa tonnata

Insalatina di tacchino e verdurine

Tortino di cavolfiore con viola con bagna caöda delicata

Agnolotti del plin al sugo d’arrosto

Tacchinella ripiena arrosto con salsa al Nebiolo accompagnata da patate al forno e carote al burro

Bis di dolci

Vini: Barbera, Dolcetto, Arneis

Caffè

Digestivo

Entrambi i menù di Natale verranno serviti al prezzo di 35 euro.

Informazioni e prenotazioni al numero 3773598255.

Il locale augura a tutti Buone Feste.