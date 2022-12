Temperature in picchiata: raggiunti i -18°C sul Monviso, Mondovì la più fredda tra le 'sette sorelle'

Da 48 ore la provincia di Cuneo è stretta nella morsa del freddo con la colonnina di mercurio che nella giornata di ieri, lunedì 12 dicembre, è scesa sotto lo zero un po’ ovunque.

In particolare la stazione Arpa ad aver registrato le temperature più basse, come è ovvio, è quella collocata a 3.325 metri sopra il livello del mare, sul Monviso.

Qui ieri alle 8 del mattino si sono registrati -18,2 °C. Poco più sotto sul Colle dell’Agnello le minime indicativamente nello stesso orario hanno toccato i -15,4°C. Mentre questa mattina nella stazione di Pian Giasset si sono toccati i -12°C, scendendo a mille metri di dislivello si sono rilevate temperature a -8°C a Crissolo, -8,4°C a Pontechianale e -9,4°C a Bellino, a Pian delle Baracche di Sampeyre -11,7°C.

Particolarmente fredda anche la valle Maira. Nella stazione di Elva a 1.700 metri dove questa mattina il termometro ha toccato quota -9,4°C, a circa 2.000 metri nei pressi nella stazione Collet di Acceglio le temperature hanno toccato -11,1°C. Più in basso a Canosio ieri mattina -8,6°C.

Domenica di ghiaccio alla Gardetta. Dove alle 18 si sono registrati -13,7°C.

A Castelmagno questa notte intorno alle 4 del mattino si sono toccati i -10,2°C.

Molto freddo anche in valle Stura: a quota 1.600 ad Argentera nella serata tra domenica e lunedì si è raggiunta la temperatura di -11,4°C. A Vinadio questa notte toccati i -9,7° alla stazione di San Bernolfo (1.695 metri) e -8°C alla stazione Neraissa di Vinadio (1.433 metri). Più in alto, sul Colle della Lombarda, il picco si è sfiorato ieri in prima mattinata con -10,7°C. Ben più sotto, a Demonte (765 metri) le temperature hanno toccato i -9,1°C. A Valdieri, seppur più in alto (sopra i 1.300 metri), la minima è stata -8°C.

Nel territorio della Alpi Marittime a Entracque nella stazione della Diga del Chiotas, questa mattina si è toccata quota -11,5°C, mentre ieri alla grotta dell’abisso le temperature sono arriva a -12,5°C. Temperature in picchiata anche alla stazione Palanfrè di Vernante, questa mattina a -9,9°C, così come a Limone Pancani -10,9°C.

Passando al monregalese al Rifugio Mondovì di Roccaforte dove il termometro questa mattina ha segnato -10,7°C. Proseguendo verso est -11,4°C a Alpe degli Stanti di Ormea, -10,6°C a Garessio, -6,3°C alla stazione Borello di Frabosa Sottana.

Prendendo in esame le temperature tra le sette sorelle la più fredda è Mondovì (dove ieri a mezza notte e mezza si sono sfiorati i -5,2°C), Alba (ieri alle 8,30 -5,1°C) Fossano e Savigliano (ieri alle 7,30 -4,2°C), Bra (ieri alle 8 -4°C),Cuneo (ieri alle 6,30 -3,4°C) e Saluzzo (ieri alle 16 -3,4°C).