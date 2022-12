La Granda si risveglia sotto la neve a Santa Lucia

Tutta la provincia di Cuneo si è risvegliata nella giornata di santa Lucia sotto una nevicata che, pur non particolarmente abbondante sulle strade di pianura, sta creando qualche difficoltà.

La precipitazione è in atto sulla A6 Torino-Savona in entrambe le direzioni dal capoluogo regionale fino al bivio A6/A1.

In questo momento è segnalato un veicolo fermo in corsia di emergenza al chilometro 86+700 tra Millesimo e Ceva in direzione Torino, ma senza conseguenze per la circolazione

Questa la situazione in tempo reale al chilometro 57+965 in direzione Savona nel territorio di Carrù.