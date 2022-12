Hex Coin e Cardano potrebbero presto perdere il loro dominio sul mercato a causa di Big Eyes Coin

Il mercato delle criptovalute è noto per essere molto volatile a volte, ma alcune criptovalute hanno una buona reputazione a causa delle loro prestazioni stellari durante i periodi di volatilità del mercato. Cardano (ADA) e Hex Coin (HEX) hanno goduto di un dominio continuo sul mercato grazie alla loro stabilità all'interno del mercato delle criptovalute e di tutto ciò che forniscono agli utenti.

Le monete meme sono particolarmente colpevoli di avere picchi casuali positivi e negativi nei loro prezzi, ma Big Eyes Coin (BIG) vuole migliorare questa reputazione fornendo agli utenti una moneta meme affidabile e redditizia.

Big Eyes Coin (BIG) potrebbe presto conquistare il mercato delle criptovalute

Big Eyes Coin (BIG) è una nuova moneta meme con molti buoni piani per cambiare l'industria delle criptovalute. Costruire un ecosistema blockchain autosufficiente è uno degli obiettivi di Big Eyes Coin (BIG). Agendo come un canale per la ricchezza per entrare in questo ecosistema di finanza decentralizzata (DeFi), contribuirà a elevare l'industria delle criptovalute. Big Eyes Coin (BIG) desidera anche sostenere la lotta per la conservazione degli oceani e una parte della fornitura totale di token di Big Eyes Coin (BIG) sarà tenuta in un portafoglio che il pubblico può vedere per sostenere questa causa utile.

Oltre agli omaggi e agli eventi che Big Eyes Coin (BIG) organizzerà, i token non fungibili (NFT) saranno utilizzati anche per produrre eventi per la sua comunità. Big Eyes Coin (BIG) offrirà una piattaforma semplice da usare che è abbastanza potente da mantenere gli utenti veterani felici e abbastanza semplici da attirare nuovi utenti. Ciò contribuirà a rendere semplice l'uso della crittografia e incoraggerà un'ampia accettazione.

Hex Coin (HEX) fornisce uno dei migliori modi decentralizzati per guadagnare reddito passivo

Uno dei modi per avere successo nel settore delle criptovalute è fornire agli utenti un'alternativa decentralizzata ai servizi forniti dalle istituzioni finanziarie tradizionali. Questo è ciò che Hex Coin (HEX ) sta facendo fornendo il primo certificato di deposito (CD) sulla blockchain. Hex Coin è stata costruita e lanciata da Richard Heart nel 2019 ed è diventata molto popolare nel settore delle criptovalute grazie ai servizi di certificato di deposito che fornisce.

Gli utenti possono bloccare le loro monete HEX in un contratto intelligente per un periodo che va da 1 a 5.555 giorni e otterranno tassi di interesse premium sul loro deposito. Gli utenti possono anche vedere i loro potenziali guadagni sui grafici forniti. Tuttavia, se la moneta esadecimale (HEX) viene ritirata prima dello scadere del tempo, verrà applicata una penale all'utente.

Cardano (ADA) vuole essere all'altezza del suo nome killer di Ethereum

Cardano è stato progettato e lanciato da Charles Hoskinson nel 2017. Fornisce agli utenti una blockchain Proof-of-Stake (PoS) open source che è stata costruita per essere un rivale della blockchain di Ethereum. Cardano (ADA) è anche considerata da molti la prima criptovaluta di terza generazione e il suo design le ha dato il soprannome Ethereum Killer che è condiviso da un numero selezionato di criptovalute nel settore.

La blockchain Cardano consente agli utenti di creare e utilizzare applicazioni decentralizzate (dApp) e contratti intelligenti e anche NFT di conio. Le commissioni di transazione quando si utilizza Cardano (ADA) sono tra le più basse nel mercato delle criptovalute e la sua blockchain è facilmente scalabile e può supportare 250 transazioni al secondo. Tutte le sue caratteristiche hanno reso Cardano (ADA) uno degli Ethereum Killer con il maggior potenziale e potrebbe essere quello che finalmente prende il posto di Ethereum (ETH).

Considerazioni finali su Big Eyes Coin (BIG):

Big Eyes Coin sta attualmente attraversando le sue fasi di prevendita e si sta esaurendo rapidamente! Se vuoi far parte della comunità BIG, usa il codice esclusivo BCUTE072 per ottenere bonus e contenuti extra con il tuo acquisto!

