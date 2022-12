Rocketize sta creando un brusio: diventerà un altro token di successo come Shiba Inu e Monero?

Diverse nuove criptovalute si stanno preparando per entrare nel mercato delle criptovalute, ognuna con le sue promesse e offerte. Tuttavia, nessuno sta suscitando così tanto interesse e attirando l'attenzione degli appassionati di criptovalute come Rocketize (JATO), una moneta meme con alte tendenze rivoluzionarie e generatrici di profitto.

Diversi esperti hanno paragonato il potenziale di crescita della nuova criptovaluta a quello di Shiba Inu (SHIB) e Monero (XMR). Questo articolo discute queste tre criptovalute e perché Rocketize (JATO) può raggiungere il successo come i due leader del mercato delle criptovalute.

Shiba Inu è ancora il killer di Dogecoin

L'ascesa alla popolarità di Shiba Inu (SHIB) segue la sua evoluzione come killer di Dogecoin (DOGE). Il leader delle monete meme ha ottenuto un successo significativo grazie al suo ecosistema in crescita e al supporto su larga scala della sua comunità di utenti e persone di spicco come Elon Musk.

Dopo il suo ingresso nel mercato delle criptovalute, Shiba Inu (SHIB) ha catturato i cuori e le menti di molti utenti crittografici, inclusi i fan di Dogecoin (DOGE). A differenza di Dogecoin (DOGE), che non ha alcuna utilità concreta, Shiba Inu (SHIB) ha diverse applicazioni del mondo reale che fungono da combustibile che alimentano l'ecosistema Shiba Inu (SHIB).

Shiba Inu (SHIB) guida la funzionalità di ShibaSwap, uno scambio decentralizzato di successo che consente agli utenti di acquistare, vendere e scambiare attività, inclusi token non fungibili (NFT). L'ecosistema Shiba Inu (SHIB) ospita il progetto SHIBOSHI NFT, una collezione di 10.000 NFT unici.

L'ecosistema di Shiba Inu (SHIB) ospita anche un metaverso e giochi blockchain con elementi essenziali play-to-earn (P2E). Inoltre, l'ecosistema ospita un innovativo sistema di ricompensa che consente agli utenti di guadagnare rendimenti passivi tramite la finanza decentralizzata (DeFi).

Al momento della scrittura, CoinMarketCap classifica Shiba Inu come la 14a più grande criptovaluta per capitalizzazione di mercato, il che testimonia il suo significativo successo sul mercato delle monete in soli due anni.

Acquista Monero per goderti il meglio della privacy

La classifica di Monero (XMR) in 24a posizione nell'elenco di CoinMarketCap delle maggiori criptovalute per capitalizzazione di mercato della criptovaluta parla del suo enorme successo nel mercato delle monete.

Monero (XMR) offre una privacy senza rivali, contribuendo a mantenere riservate e sicure le finanze degli utenti. Il token DeFi consente agli utenti di effettuare pagamenti in modo rapido ed economico senza timore di censura.

A condizione che gli utenti crittografici cerchino maggiore privacy e decentralizzazione, Monero (XMR) continuerà ad attirare una quantità significativa di utenti in tutto il mondo.

Promuovi il tuo viaggio galattico con Rocketize

Ci sono molte notizie di criptovaluta su Rocketice (JATO), una nuova moneta meme con funzionalità DeFi come Shiba Inu (SHIB).

Rocketize (JATO) mira a unirsi alle poche monete meme cambiando la narrativa su come funzionano le monete meme. Pertanto, sta onboarding dei servizi DeFi tramite il supporto di contratti intelligenti per creare un elevato valore per l'utente.

Una moneta meme a tema spaziale, Rocketize (JATO), guiderà la sua Atomic Nation, una comunità di utenti che si impegnerà a creare meme e valore. Con Rocketize (JATO), i membri della comunità possono creare carte collezionabili meme basate su NFT, che possono vendere o scambiare in un mercato per guadagni elevati.

Secondo le notizie sulla criptovaluta, la nuova criptovaluta ha il potenziale per produrre guadagni 100x attraverso il suo modello economico attentamente pianificato. Inoltre, i titolari di Rocketize (JATO) possono partecipare a prestiti DeFi, staking, eventi NFT e altre attività generatrici di reddito all'interno e all'esterno dell'ecosistema.

La nuova criptovaluta sarà caratterizzata da un ponte cross-chain che consentirà agli utenti di trasferire risorse attraverso le catene. Avrà proprietà deflazionistiche che miglioreranno il suo valore a lungo termine.

Insieme, queste caratteristiche e offerte appetitose saranno indispensabili per attirare l'attenzione degli appassionati di criptovalute. Già, molti si stanno affrettando a comprare ora che Rocketize (JATO) è in prevendita e vende a buon mercato.

Osservazioni finali

Con le attuali condizioni sfavorevoli del mercato delle monete, le notizie sulla criptovaluta suggeriscono che Rocketize (JATO) potrebbe diventare l'antidoto, consentendo agli utenti di criptovalute di recuperare i guadagni persi. Come Shiba Inu (SHIB) e Monero (XMR), la nuova criptovaluta ha il potenziale per ottenere un grande successo sul mercato delle monete e renderti milionario.

