A Mondovì si presenta “Disegni e parole per essere liberi”

Sabato 17 dicembre, alle ore 18.30 presso il Museo Civico della Stampa di Mondovì, sarà presentato, a cura dell’Associazione Luca Coscioni (Cellula di Torino) in collaborazione con Noau Officina Culturale, il libro “Disegni e parole per essere liberi”. In questo libro, il mondo del fumetto e dell’illustrazione si mette in gioco per la libertà di scelta sul fine vita: attraverso le loro tavole, i più importanti autori e autrici italiani hanno voluto dare un contributo a questa battaglia di civiltà, affinché siano tutti “liberi fino alla fine”.

Accanto ai disegni e alle parole dei maestri del fumetto trovano posto le testimonianze dei volontari torinesi dell’Associazione Luca Coscioni, in un sentito intreccio tra arte e realtà. A raccontare il loro lavoro ci saranno i disegnatori Carlo Ambrosini (Dylan Dog), Cinzia Ghigliano (Solange) e Gino Vercelli (Martin Mystère). Seguirà un focus informativo su testamento biologico e DAT, a cura di Paola Stringa. Modera la serata la giornalista Paola Gula. Concluderà la serata un piccolo momento conviviale. L’ingresso all’evento è libero e gratuito. È consigliato segnalare la propria presenza al numero 3387419736.