Aspettando il Natale a Saliceto: mercatini per il paese e tante attività per grandi e piccini

La Pro Loco di Saliceto, aiutata dalle varie associazioni del paese, ha organizzato i “Mercatini di Natale” per il giorno 18 dicembre.

Come da qualche anno a questa parte, la giornata prenderà avvio alle 9 con il mercatino nella piazza Carlo Giusta. Molte le attrattive che interesseranno la giornata: bancarelle di genere alimentantare e oggettistica di Natale e non, gonfiabili gratuiti per i più piccini e musiche. Per non parlare dell’ottimo cibo che accompagnerà i partecipanti, con ceci fumanti, polenta e cinghiale, torte, castagne, vin brule' e cioccolata calda.