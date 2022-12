Il Comune di Beinette informa che, grazie a 90 milioni di Fondo Sociale Europeo, si può richiedere un sostegno di 600 euro al mese, della durata di due anni, per le famiglie con anziani e disabili non autosufficienti.

Per usufruirne non è necessario che le persone siano inserite in RSA o altra struttura.

Le domande dovranno essere presentate, da inizio 2023, sulla piattaforma Scelta sociale.

È necessario disporre dell'ISEE fino a 50.000 euro, 65.000 in caso di disabile minorenne.