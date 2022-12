“Trovate il vostro talento”: l’invito della scuola edile agli studenti nello spettacolo di Marco Berry al Milanollo di Savigliano

Una mattinata dai toni leggeri e dai contenuti profondi, trascorsa tra applausi, sorrisi e suspence: si può riassumere così l’evento andato in scena martedì 13 dicembre, presso il teatro Milanollo di Savigliano, gremito in ogni ordine di posto, omaggio della Scuola Edile di Cuneo rivolto alle nuove generazioni. Sul palco l’istrionico showman Marco Berry, escapologo di fama mondiale, in grado di catturare l’attenzione di tutto il pubblico grazie allo spettacolo intitolato “YES, IT’S POSSIBLE!”.

“La nostra scuola forma i professionisti del settore edile e offre concrete opportunità per il futuro lavorativo: con lo show di Marco Berry e con il linguaggio più adatto ai giovani, abbiamo voluto trasmettere la bellezza del nostro mestiere”, ha commentato la presidente Elena Lovera, che ha salutato, introdotta dal vice presidente Salvatore Correnti, la platea dei giovani composta da studenti della Scuola Edile, allievi delle Scuole Medie di Savigliano e degli Istituti Tecnici della Provincia, condividendo subito una riflessione: “L’ingegno e la capacità delle persone fanno e faranno la differenza: tra di voi ci sono i lavoratori edili del futuro”. Presenti in sala Antonello Portera, sindaco del Comune di Savigliano, Paola Olivero, assessore ai servizi scolastici della Città di Cuneo, Santo Alfonzo, direttore dello Spresal ASL CN1.

“Se vuoi costruire una barca, non radunare uomini per tagliare legna, dividere i compiti e impartire ordini, ma insegna loro la nostalgia per il mare vasto e infinito: ho deciso di citare Saint-Exupéry – ha concluso la presidente Lovera – per augurarvi di trovare il vostro talento, sviluppando la vostra identità”. Forti i messaggi lanciati ai ragazzi durante lo spettacolo del conduttore torinese, abile nel coinvolgere emotivamente la platea, sino alle lacrime scaturite dal racconto video dell’impresa olimpica firmata da Gabriela Andersen-Schies, giunta stremata al traguardo della maratona di Los Angeles 1984: “Non si ricorderanno di voi solo se arriverete primi, anche se farete qualcosa di straordinario potrete scrivere indelebili pagine di storia. Lasciatevi incuriosire e pensate in grande: solo così realizzerete il vostro futuro”. Anche Berry ha chiuso la mattinata con una citazione illustre, benaugurante per le Festività natalizie ed in tema con il mondo edile: “Se lo puoi immaginare, puoi realizzarlo” (Nelson Mandela).