All'ospedale Ferrero è arrivato il Natale: le iniziative promosse dalla Fondazione

Nei primi giorni di dicembre l’Ospedale Michele e Pietro Ferrero si è vestito a festa grazie alle numerose iniziative promosse dalla Fondazione Ospedale Alba-Bra per augurare buone feste a tutti i dipendenti e i collaboratori dell’ASL CN2, i volontari e i soci della Fondazione, ringraziandoli per il loro impegno e collaborazione.

A partire dal pomeriggio del 7 dicembre, in occasione della Cerimonia del Dono e dell’Assemblea di fine anno, è stato inaugurato al terzo piano il Presepe realizzato e donato da Gigi e Pier Giorgio; sono state accese le luminarie e il grande Albero di Natale che addobbano a festa le entrate e il boulevard centrale ed è iniziata la consegna di un omaggio natalizio, frutto della collaborazione con il Consorzio per la tutela dell’Asti DOCG e la Ondalba Spa.

“La Cerimonia del Dono e il Natale, per il terzo anno, si propone come occasione per dire Grazie. L’omaggio natalizio vuole essere un gesto di condivisione che ci fa sentire ulteriormente vicini. La Fondazione, con i suoi soci, ha voluto ringraziare uno ad uno chi sta sostenendo i progetti in corso e, con gentilezza, accogliendo nel nuovo nosocomio. In particolare - dice Bruno Ceretto, Presidente della Fondazione Ospedale Alba-Bra – abbiamo voluto ringraziare alcuni esempi di figure chiave per riconoscere l’impegno di ciascuno e ribadire la necessità di lavorare insieme. Unione che ha caratterizzato la nostra fondazione sin dall’inizio nel 2008 e ci vede ancor meglio oggi nel nuovo ospedale lavorare fianco a fianco su obiettivi e spazi comuni. Inoltre, il pomeriggio si è concluso con l’Assemblea di fine anno che ha visto un’ampia partecipazione dei soci e volontari per fare il punto su quanto realizzato nel 2022 e sulle idee future. Ci tengo a ringraziare personalmente e a nome di tutti i soci, Bartolomeo Salomone Presidente della Ferrero Spa per aver aperto la serata con una lectio magistralis di grande attualità e interesse”.

Un’attenzione particolare è stata rivolta alla Pediatria che da oggi, grazie alla Fondazione, donerà a tutti i bambini il libro “Il Pastore senza Nome” scritto da Giorgio Fissore - Diacono dell’Ospedale Ferrero - e illustrato da Silvia Allocco- artista braidese che da pochi giorni ha concluso l’opera di narrazione pittorica della nuova area Nido e Neonatologia, intersamente rinnovata e attrezzata grazie al contributo della Compagnia di San Paolo. Inoltre, grazie ad una donazione dell’associazione Mettiinmotolavita si potranno comprare due poltrone per accompagnatore da dedicare alle stanze per neonati in isolamento.

Chiude le iniziative natalizie, domenica 18 dicembre alle ore 11.30 circa, l’arrivo di un centinaio di motociclisti vestiti da Babbo Natale che raggiungeranno il nostro Ospedale, per portare doni, un saluto e un momento di svago ai piccoli pazienti ricoverati in Pediatria e negli altri reparti ospedalieri.