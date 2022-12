Bailo (Fdi):"Situazione viabilità e sgombero neve non accettabile sulle strade gestite dalla Provincia"

Riceviamo e pubblichiamo.

"Credo si renda necessario, da parte dell’Ente Provincia, un chiarimento su quanto accaduto nelle gestione della nevicata di ieri, giovedì 15 dicembre. Nevicata che era stata ampiamente prevista da Arpa Piemonte e da numerosi altri siti meteorologici. Molte sono state le lamentele pervenute da ogni zona della Provincia, oltre ai numerosi ingorghi stradali e incidenti, creatisi sopratutto all’ingresso delle città. Non può essere accettabile, oggi nel 2022, con tutte le tecnologie che abbiamo a disposizione, e le attrezzature e i mezzi meccanici, per affrontare questo tipo di condizione climatica, non emergenziale, ma ripeto ampiamente prevista.

Si rende necessario un chiarimento formale da parte di coloro che hanno la responsabilità e la gestione politica del territorio cuneese, al fine di salvaguardare la sicurezza stradale per tutti gli utenti. E vi pregherei di non farne una questione economica, visto che è la prima nevicata importante del 2022".

Marco Bailo, consigliere provinciale FdI