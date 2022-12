Strade pulite su tutti i tratti autostradali di A6 e A33 dopo la nevicata di ieri [VIDEO]

Come si può notare dalle webcam allestite in diversi punti dell’autostrada dei Fiori Torino-Savona (A6) e sull’Asti-Cuneo (A33) la situazione del manto stradale è in buone condizioni dopo la copiosa nevicata di ieri, venerdì 15 dicembre, che ha interessato l'intera provincia di Cuneo.

Sull’A6 neve a bordo strada dall’ingresso di Torino e fino a Millesimo al confine con la Liguria, come si può notare dalle immagini estrapolate sul viadotto Franco Romano di Fossano, a Carrù, Niella Tanaro, Ceva, sul viadotto Zemola, galleria Merica e fino al km 97 a Millesimo. Niente neve sulla parte ligure da Bricco a Savona. Come si evince dalle immagini la circolazione procede senza problemi e il manto stradale è pulito.

Stessa situazione sull’A33. Dalle immagini partendo da Cuneo e fino allo svincolo di Cherasco si nota come, anche qui, è presente neve a bordo strada, ma il manto stradale è perfettamente percorribile.