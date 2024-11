A Garessio stamattina le celebrazioni per l'Unità nazionale e le Forze Armate

Questa mattina presso il monumento ai caduti, è stata celebrata l'importante data del 4 Novembre, giornata dell'unità nazionale e delle forze armate.

Un'occasione per ricordare l'anniversario dei 30 anni dall'alluvione del 1994 e durante il discorso del sindaco Luciano Sciandra è stata comunicata la volontà unanime del consiglio comunale di conferire al carabiniere Renato Quaglia la cittadinanza onoraria del Comune di Garessio.

Quaglia, maresciallo capo nel ruolo d’onore dei Carabinieri reali è nato a Cerrina Monferrato il 25 aprile del 1918, ha prestato servizio anche a Palazzo Reale e in Alto Adige e in guerra con il VI battaglione Carabinieri Reali, reparto autonomo della Divisione Julia. Cavaliere ufficiale al merito della Repubblica, ha ricevuto numerose benemerenze e da oltre 40 anni abita buona parte dell’anno a Garessio, paese a cui è legatissimo e in cui risiede tutt'oggi, presso l'Opera Pia Garelli.