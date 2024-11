Aperture pomeridiane straordinarie dello Sportello Salute di Busca

Per rispondere alle numerose richieste dei cittadini che non riescono ad ottenere appuntamenti per visite e esami nei tempi previsti dalla normativa, lo Sportello Salute di Busca effettuerà – nel mese di novembre – due aperture pomeridiane straordinarie: mercoledì 13 e mercoledì 27 novembre, dalle 15 alle 16.30, nei locali parrocchiali in Piazza della Rossa (sede Caritas), oltre al consueto orario del venerdì mattina, dalle 9.30 alle 11.30.

‘In seguito all'affollato incontro del 30 ottobre scorso al Teatro Civico, sulla difesa della sanità pubblica – dicono le volontarie dello Sportello – la richiesta di istanze contro le liste d’attesa ha subito un notevole aumento. Per poter soddisfare in modo puntuale le esigenze di ciascun utente, evitando assembramento e attesa, abbiamo pensato di incrementare l’orario di apertura. Ringraziamo ancora una volta Don Roberto, per la sua immediata disponibilità nella concessione dei locali’.

Si ricorda che è possibile anche scrivere all’indirizzo mail sportellosalutebusca@gmail.com per informazioni e richieste di istanze.