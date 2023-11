Mondovì, troupe di "Striscia la Notizia" davanti alla caserma della Guardia di Finanza

Ancora non è noto il tema al centro del servizio che "Striscia la Notizia" ha realizzato questa mattina, venerdì 10 novembre, in via del Viadotto, proprio di fronte alla caserma della Guardia di Finanza.

Con la troupe l'inviato del programma di Antonio Ricci, Moreno Morello, che è stato filmato da un moregalese, Renato Quaranta, che ha condiviso la notizia sui social.

Facile supporre che il tema del sevizio possa essere una questione aperta e dibattuta da tempo ossia la situazione della Guardia di Finanza che, come già successo per i Vigili del Fuoco, è costretta a cercare una nuova sede, a causa della scadenza del contratto di affitto dell'immobile dove si trova attualmente.