Da domani chiuse le provinciali per il Colle dell’Agnello e per il Pian del Re

Dopo alcune brevi aperture e chiusure dettate dal meteo tra settembre e ottobre, lunedì 11 novembre alle ore 12 la Provincia chiude definitivamente al transito la strada provinciale 251 tra Chianale e il colle dell’Agnello in alta valle Varaita, come previsto dall’accordo con le autorità francesi del Queyras. La sbarra resterà abbassata fino al termine della primavera in località Dogana, a monte della borgata Chianale di Pontechianale. Si ricorda che, in caso di nevicata o di gelo, la circolazione è in ogni caso vietata, come disposto dall’ordinanza.

Sempre da lunedì 11 novembre sarà chiusa anche la strada provinciale tra Pian della Regina e Pian del Re in alta valle Po (dal km 5,200 al km 8,800 Pian del Re) in vista dell’inverno.

A breve chiuderà anche il colle della Lombarda (2.350 metri) che collega l’alta valle Stura al versante francese delle Alpi Marittime con la stazione sciistica di Isola 2000. L’ordinanza (valida fino a revoca) riguarderà anche la strada provinciale che porta al santuario di Sant’Anna dalla località Aie al Colle della Lombarda. Le riaperture al traffico avverranno nella tarda primavera quando saranno ripristinate le condizioni di sicurezza e di percorribilità.