Al colle della Maddalena in corso il distacco pilotato delle valanghe con il sistema della "campana a gas"

E' in corso in queste ore, al Colle della Maddalena che, lo ricordiamo, è chiuso dalle 17 di ieri 15 dicembre per neve da Argentera al Confine di Stato, il distacco artificiale delle valanghe, che consentirà, una volta valutata la sicurezza della strada, la riapertura del valico verso la Francia.

Si tratta del PIDAV, il Piano di Intervento di Distacco Artificiale Valanghe, con le esplosioni pilotate per mezzo di una speciale campana (DaisyBell) montata su un elicottero.

Si tratta di una campana in acciaio rinforzato, comprensiva di bombole di gas, idrogeno e ossigeno. Agganciata a un elicottero, viene trasportata sulla verticale del pendio da bonificare e, successivamente, attiva un'onda d'urto che mobilita le masse nevose in maniera controllata. L'intervento si rende necessario per consentire la messa in sicurezza del tratto stradale.

Una volta ultimato, Anas, dopo le necessarie verifiche in accordo con la Commissione Valanghe, potrà eseguire la pulizia della sede stradale e la riapertura dell'arteria.