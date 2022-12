Spariti gli gnomi di Natale nel centro storico di Borgo: la municipale alla caccia dei responsabili

È successo nella notte fra domenica 18 e lunedì 19 dicembre. Ignoti hanno vandalizzato le decorazioni nel centro storico di Borgo San Dalmazzo allestite dai negozianti di via Marconi, via Lovera e corso Mazzini. Sono stati anche portati via alcuni gnomi fatti con rami di abete.

A ritrovare un cesto con ciò che restava di “Net”, guardiano degli gnomi, è stata una delle commercianti: “L'ho trovato per caso nei pressi dell'autolavaggio del centro commerciale Borgo Mercato. Poi ho scoperto che era sparito anche Silvanus, il guardiano dei fiori e delle piante. E due o tre giorni prima stessa sorte era toccata anche a Cassiel, guardiano dei bambini”.

I negozianti, che si erano uniti per abbellire le vie del centro e vivacizzare la loro zona in occasione del Natale, hanno deciso di non lasciar correre. Hanno avvisato la sindaca Roberta Robbione e la polizia municipale che visionerà le immagini di videosorveglianza per risalire all'identità dei vandali.

“Ci auguriamo che i responsabili riportino gli gnomi dov'erano – conclude la negoziante -. Sarà anche stata una bravata, ma è stato un gesto di cattivo gusto nei confronti dei negozianti che, in questo momento di difficoltà, hanno investito dei soldi per fare qualcosa di bello per Borgo”.