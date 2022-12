I dirigenti scolastici della Granda: "Divieto dei cellulari in aula? Da tempo in vigore nei regolamenti d'Istituto"

Niente cellulari in classe se non per scopi didattici. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara ha diffuso una circolare a tutti gli istituti scolastici italiani proprio nella mattinata di oggi 20 dicembre.

Tanto clamore, ma in fondo non c'è alcuna novità.

Semplicemente, la circolare dà uniformità a qualcosa che è già in vigore in molte aree del Paese. E' il caso della provincia di Cuneo, dove il divieto di utilizzo del cellulare in aula, se non per scopi didattici stabiliti dal docente, è già presente nel Regolamento di Istituto di buona parte delle scuole superiori della Granda.

La conferma arriva da Ivan Re, dirigente dell'Itis Mario Delpozzo di Cuneo nonché presidente provinciale per l'Associazione nazionale presidi (ANP). "La scuola che dirigo, già da diversi anni ha modificato il Regolamento aggiungendo proprio la questione relativa all'uso dei cellulari in classe. E' vietato, a meno che il docente non lo autorizzi per finalità didattiche. In caso di violazione sono ovviamente previste delle sanzioni, partendo dalla nota disciplinare. Sanzioni che non vogliono avere finalità punitiva, ma di comprensione del proprio errore. Anche se, mi preme sottolinearlo, grandi criticità non ce ne sono state. Le regole sono state sempre recepite e condivise, in primis con gli studenti".

Insomma, la Granda si era già mossa nella direzione indicata oggi dal Ministero. Ma la nota è stata accolta comunque con grande favore dai dirigenti, al di là del tempismo. "Una circolare che aspettavamo e che raccoglie il plauso della categoria. Soddisfatti che lasci ai docenti autonomia sul suo utilizzo, sempre che ci siano finalità didattiche", conclude Re.