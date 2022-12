Contro il bullismo 24 mila euro dalla Regione a quattro scuole superiori della Granda

“Siamo di fronte ad una vera e propria emergenza educativa, dall'impatto sociale devastante, sia per chi subìsce il bullismo sia per chi vi assiste: è ora di dire basta. I dati del Ministero illustrano come circa il 25% dei ragazzi ha subìto episodi di bullismo con una diminuzione addirittura di attesa di vita, depressione e abbandono scolastico. Davanti a questo – dichiara l'assessore regionale all'istruzione Elena Chiorino – non possiamo rimanere inerti e il ruolo della scuola, come quello degli insegnanti, è determinante”. Parole forti che fanno da incipit all'annuncio dell'esito del bando dedicato al contrasto dei fenomeni in questione e promosso proprio dall'assessorato di Chiorino.

Quest'anno sono 32 le scuole superiori piemontesi ad aggiudicarsi il contributo (con 173 mila euro complessivi impiegati) da investire in progettualità di prevenzione e contrasto. 17 (di cui 2 paritarie) sono suddivise tra Torino e città metropolitana, 5 nel Novarese, 4 nel Cuneese, 3 nell’Astigiano, 2 nell’Alessandrino, una nel Verbano.

LE SCUOLE CUNEESI

Il liceo Peano Pellico di Cuneo ha ottenuto un contributo di 6 mila euro (di cui 3.570 euro per supporto psicologico) per il progetto “Una bussola per le relazioni onlife”

Stessa cifra per l'istituto Arimondi Eula di Savigliano, che investirà ben 2.640 euro nel sostegno psicologico, con il progetto “Bullimici: contro la bulimia di bullismo”.

Il liceo Cocito di Alba ha ottenuto un contributo complessivo di 5.985 euro (560 per supporto psicologico) per il progetto “Link: connessioni che aiutano”.

L'istituto tecnico Einaudi di Alba ha ottenuto 5.982 euro (di cui 1.050 per sostegno psicologico) con il progetto “Supereroi alla riscossa!”



PERCORSI EDUCATIVI E SUPPORTO PSICOLOGICO



Contributi che serviranno per realizzare, entro l’anno scolastico in corso, percorsi didattico-educativi rivolti agli studenti. Alle scuole è data, inoltre, la possibilità di utilizzare parte delle risorse per servizi di supporto psicologico. “Abbiamo a cuore la scuola, chi ci vive e lavora ogni giorno perché nella scuola si formano gli adulti di domani - ha aggiunto l'assessore - la sfida di oggi è prendersi cura del futuro dei nostri ragazzi, partendo dalla qualità dell'istruzione e rimettendo la scuola al centro, con la consapevolezza che è proprio da qui che si creano le radici per formare le generazioni future”.