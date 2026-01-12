Open day all’asilo Regina Margherita di Saluzzo

All'asilo Regina Margherita di Saluzzo è in calendario una giornata di porte aperte, sabato 17 gennaio dalle 10 alle 12.

Sarà l'occasione per visitare i locali ed avere informazioni per le iscrizioni al prossimo anno scolastico.

Le maestre incontreranno i futuri alunni e i loro genitori: si farà visita ai locali e si daranno informazioni in merito all'attività scolastica e all'offerta formativa dell’istituto.

"Vi aspettiamo numerosi - invitano dalla struttura di piazza Dante - e chi porterà un amico avrà una gradita sorpresa”