12 gennaio 2026

Open day all’asilo Regina Margherita di Saluzzo

Sabato 17 gennaio. Le maestre aspettano genitori e futuri alunni per far conoscere la struttura

Saluzzo, asilo Regina Margherita

All'asilo Regina Margherita di Saluzzo è in calendario una giornata di porte aperte, sabato 17 gennaio dalle 10 alle 12.

Sarà l'occasione per visitare i locali ed avere informazioni per le iscrizioni al prossimo anno scolastico.

Le maestre incontreranno i futuri alunni e i loro genitori: si farà visita ai locali e si daranno informazioni in merito all'attività scolastica e all'offerta formativa dell’istituto. 

"Vi aspettiamo numerosi - invitano dalla struttura di piazza Dante - e  chi porterà un amico avrà una gradita sorpresa”

